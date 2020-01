Siracusa, avvocati penalisti in protesta: domani maratona oratoria

Postazione con tanto di impianto microfonico domani, all'ingresso del Tribunale di Siracusa, per dare vita, dalle 9 alle 11, ad una maratona oratoria come forma di protesta degli avvocati penalisti. Chiunque può intervenire, tra i penalisti che hanno già aderito all'astensione delle udienze, per raccontare pubblicamente le ragioni della protesta. Per prenotare l'intervento bisogna inviare una mail a camerapenalesiracusaplromano@gmail.com.