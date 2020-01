Priolo Gargallo, gli studenti si cimentano in una rappresentazione teatrale per la Giornata della memoria

Sono stati gli studenti i protagonisti della rappresentazione teatrale “Un Biglietto A/R per Auschwitz”, questa mattina, al teatro comunale di Priolo Gargallo, in occasione della Giornata della Memoria.

L'iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione comunale e dal II Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”.

Gli alunni hanno impersonato i parenti dei deportati, che decidono di recarsi ad Auschwitz per avere notizie sui propri cari.

“Anche oggi - ha detto il primo cittadino - prevalgono spesso cattiveria ed egoismo anziché solidarismo. Ricordiamo con emozione e dolore questa pagina triste e disumana della nostra storia. L’invito che rivolgo a tutti, anche tra compagni di scuola - ha concluso Pippo Gianni - è che possa esserci dialogo, senza odio, facendo prevalere sempre l’amore”.