Siracusa, lavori Siam: divieto di transito per i veicoli in via P. Picherali

Divieto di transito per i veicoli in via P. Picherali, nel tratto interposto tra piazza Duomo e piazzetta San Rocco, dal 28 al 30 gennaio 2020, dalle ore 08:00 alle ore 17:30, per lavori avviati dalla Siam

I veicoli autorizzati a percorrere piazza Duomo avranno l’obbligo di uscire da piazza Minerva.