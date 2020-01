Anniversario ingresso diocesi siracusana di mons. Giuseppe Costanzo, Sorbello: "E’ stato in ogni momento un padre attento"

Ricorre domani il 30esimo anniversario dell'ingresso nella diocesi siracusana di mons. Giuseppe Costanzo.

"E’ stato in ogni momento un padre attento, autorevole ed affettuoso come solo i padri che vogliono veramente il bene dei loro figli sanno esserlo. - commenta Salvo Sorbello, Presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari - Desidero sottolineare in particolare la sua costante attenzione per i problemi della famiglia, che sono ogni giorno sempre più gravosi, per le nuove generazioni, alle quali ha dedicato con passione e lungimiranza la Scuola della Parola, per il lavoro, che deve servire l’uomo e non viceversa, per la tutela dell’ambiente, che non può essere ancora devastato".