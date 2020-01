Siracusa, intervento di pulizia straordinaria del cimitero

Sono entrati in azione al'alba di ieri gli operatori della Tekra e hanno dato il via alla pulizia straordinaria del cimitero di Siracusa.

L'intervento era stato programmato dall'assessorato igiene urbana, retto da Andrea Buccheri.

I viali sono stati spazzati, i contenitori sono stati svuotati e sono stati eliminati tutti i residui di fiori e corone abbandonati davanti ai loculi. Numerosi sacchi di immondizia sono stati portati via, restituendo ai visitatori un camposanto pulito e ordinato.