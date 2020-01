Grammy, trionfa la pop star 18enne Billie Eilish

Trionfo ai Grammy per la pop star 18enne Billie Eilish, che ha vinto ben 5 premi, tra cui miglior artista rivelazione dell'anno e miglior canzone. Eilish, che ha vinto anche nella categoria "record" dell'anno e album, ha preso il posto di Taylor Swift come cantante più giovane ad aver vinto ai Grammy. In una cerimonia scandita dal ricordo per il campione della Nba Kobe Bryant, hanno raccolto riconoscimenti anche Lizzo e Dua Lipa, Lady Gaga e Beyonce.