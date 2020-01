Siracusa, assemblea Balneari Cna: Cordaro dà certezza su tempi estensione concessioni

"Una buona prospettiva per gli stabilimenti balneari siracusani arriva dalle dichiarazioni dell’assessore al Territorio e Ambiente nel corso dell’assemblea regionale di Cna Balneari Sicilia”.

Lo dichiara Gianpaolo Miceli, coordinatore regionale di Cna Balneari.

“Cordaro infatti ha assunto l’impegno di rispettare i tempi per l’estensione delle concessioni demaniali marittime per 15 anni.

"L'incontro– spiega inoltre Miceli – ha posto l’accento anche sulla necessità che i Comuni si dotino di strumenti fondamentali, come il Pudm e un monitoraggio sul dissesto idrogeologico-geologico a seguito delle ordinanze Pai. Ci siamo battuti per rimuovere questo dannoso limite temporale fissato per il 2020, consapevoli che da qui ai prossimi 15 anni, dati alla mano, in un quadro di stabilità sono previsti interventi a Siracusa per 50 milioni di euro”.

Il prossimo impegno di Cna Balneari sarà una conferenza programmatica sul dissesto idrogeologico, per un confronto con le amministrazioni locali e la salvaguardia della costa.