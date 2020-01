Augusta, tentato furto in abitazione: 4 catanesi in manette

Quattro topi d'appartamento catanesi arrestati ieri pomeriggio ad Augusta, in contrada San Paolo. La Polizia è intervenuta a seguito di segnalazione telefonica. Giunti sul posto gli agenti hanno intercettato un’auto con 4 persone a bordo che, alla loro vista, ha invertito la marcia, cercando di allontanarsi.

Durante l’inseguimento dal finestrino dell’auto sono stati gettati alcuni oggetti appena rubati. Bloccato il mezzo, sono finiti in manette Riccardo Rizzo di 62 anni, Giuseppe Scarpaci di 47 anni, Francesco Rizzo di 31 anni e Massimiliano Bertolinidi 42 anni, tutti catanesi e già noti alle forze di polizia. Sono accusati di tentato furto in abitazione e ricettazione.

I 4, oltre ad arnesi atti allo scasso e alla refurtiva, sono stati trovati in possesso anche di un computer rubato in un’altra casa.