Floridia, revocato l'affidamento ai servizi sociali: 48enne a Cavadonna

Revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali e trasferimento nella casa circondariale di Cavadonna per Salvatore Stefano Rizzotto, 48 anni di Floridia.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Sorveglianza presso il Distretto della Corte d’Appello di Catania, che ha giudicato inadeguata la misura dell’affidamento in prova. L'uomo dovrà scontare in carcere la pena residua fino a marzo 2020.