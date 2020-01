Il Coronavirus accelera, 56 morti e quasi 2.000 contagiati

Il coronavirus non si ferma, anzi accelera il contagio e l'ultimo bollettino conta 56 morti e quasi duemila contagiati. C'è una prima vittima a Shanghai e una delle maggiori piazze finanziarie mondiali trema per il possibile contagio con 40 casi accertati. Dopo Pechino, Tianjin, Xi'an e la provincia di Shandong hanno proclamato lo stop dei mezzi pubblici a lunga percorrenza. Chiude Disneyland Hong Kong, gli americani avviano l'evacuazione dei propri connazionali, la Peugeot quella del proprio staff. Intanto un malato è sotto osservazione a Toronto, in Canada. Il presidente Xi Jinping ha ammesso che la situazione è 'grave' e l'epidemia del coronavirus 'accelera'. Ma assicura: 'Ce la faremo'.

Da lunedì scatterà la sospensione dei tour organizzati all'estero, mentre il blocco per i tour interni è già in vigore. A Wuhan, intanto, l'atmosfera è spettrale. Nella metropoli da cui tutto è cominciato, è che è stata la prima ad essere isolata, non circolano più i mezzi pubblici ed adesso è stato disposto il bando alle auto in centro. Le strutture sanitarie sono vicine al collasso, tanto che proseguono senza sosta i lavori per realizzare un ospedale ex novo, il primo dedicato al coronavirus, entro il 3 febbraio.