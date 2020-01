Consulenti del Lavoro di Siracusa, è stato un 2019 positivo: si guarda avanti

E' positivo il bilancio del 2019 tracciato dal Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro di Siracusa.

Il programma delle attività per l’anno appena inaugurato, tracciato dal presidente provinciale dell’Ordine Antonio Butera, punta su tre progetti. Il primo riguarda la tutela ed il potenziamento delle Pari Opportunità, con una commissione appositamente costituita a prevalente componente femminile, che si occuperà di contribuire a superare le disparità, ancora molto evidenti, tra uomo e donna in ambito professionale ed occupazionale. Innanzitutto, si attueranno azioni di mutuo-aiuto tra consulenti, donne in maternità e uomini in congedo parentale, che avranno bisogno del supporto o della sostituzione dei colleghi per portare avanti le loro attività. A coordinarlo a livello locale sarà la consigliera Melina Salemi. Il secondo progetto riguarderà la divulgazione della cultura del Lavoro legale ed etico. Sarà gestito dai giovani della categoria professionale, rappresentati dal consigliere Alfio Zarbano, e coinvolgerà le quinte classi degli istituti superiori e gli studenti delle Università del territorio. Il terzo Progetto riguarda proprio l’offerta universitaria nel Siracusano. A tal proposito i Consulenti del Lavoro hanno caldeggiato ed ottenuto l’istituzione da parte del Cumi, il Consorzio Universitario Megara Ibleo, per il prossimo anno accademico 2020/2021, del corso di Laurea triennale in “Consulenza del Lavoro”.