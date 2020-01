Priolo Gargallo, disco verde ai contributi straordinari per le spese di utilizzo di impianti sportivi non comunali

Disco verde dal Comune ai contributi straordinari per le spese di utilizzo di impianti non comunali alle societa’ con sede sociale o con attivita’ svolta a Priolo Gargallo, che nella stagione sportiva 2018/2019 hanno utilizzato strutture fuori dal territorio.

“Vista la condizione delle strutture sportive, da anni lasciate in stato di abbandono - ha commentato il Sindaco, Pippo Gianni - le associazioni e le società sportive sono obbligate ad allenarsi fuori paese, sostenendo costi notevoli. Stiamo recuperando tutti gli impianti e ne stiamo realizzando di nuovi - ha continuato il primo cittadino - proprio per consentire lo svolgimento delle attività nel territorio comunale. Intanto, questi contributi che non venivano erogati da anni - ha concluso il Sindaco Gianni - sono stati riattivati dalla nostra Amministrazione, per consentire alle società una boccata d’ossigeno”.

Gli aiuti finanziari sono relativi non solo all’affitto degli impianti sportivi, ma anche alle spese di trasporto per il raggiungimento delle strutture, sia per gli allenamenti sia per la disputa di gare di campionato interne.