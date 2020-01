Lentini, latitante da 3 mesi tenta la fuga tra i tetti delle abitazioni: è stato arrestato. VIDEO

Era latitante, da circa tre mesi, per sfuggire al carcere perchè ritenuto l'autore di una rapina aggravata dall’uso delle armi in concorso ai danni di un club privè di Carlentini, commessa lo scorso 2 novembre, insieme ad un complice, Marino Damiano, già tratto in arresto, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari.

Si tratta di Alfio Scandurra, lentinese di 29 anni, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato in ottemperanza un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa.

L'uomo è stato rintracciato in un’immobile nel quartiere Santa Maria Vecchia, a seguito di un’attenta attività di indagine.

Dopo una breve fuga tra i tetti delle case vicine, il 29enne è stato arrestato dagli Agenti che avevano cinturato la zona e condotto presso la casa circondariale di Cavadonna.