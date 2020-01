Siracusa, blitz dei Carabinieri nella piazza di spaccio in via Italia 103: sequestrata cocaina, marijuana e hashish

Blitz dei Carabinieri, ieri sera, in via Italia 103, nota piazza di spaccio del capoluogo.

Nell'operazione, i Carabinieri hanno sequestrato, all'interno di una palazzina 262 dosi di cocaina per un peso complessivo di quasi 70 grammi, 150 dosi di marijuana per un peso complessivo di 105 grammi e un panetto di hashish del peso complessivo di 23 grammi. Lo stupefacente, destinato allo spaccio nella città di Siracusa, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.