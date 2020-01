Nel Ragusano, 3 chili marijuana in busta spesa: 2 arresti

Nella busta della spesa nascondevano marijuana oltre tre chilogrammi ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri della compagnia di Ragusa.

I due entrambi di Vittoria, di 44 e 30 anni, sono stati fermati in contrada Roccazzo nel corso di alcuni controlli antidroga. In seguito alla scoperta della marijuana nella busta della spesa i militari hanno perquisito anche le abitazioni degli arrestati dove hanno sequestrato altra sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, materiale per la pesatura ed il confezionamento come bilancini di precisione, bustine di plastica, grinder trita erba, tutti strumenti utili per la messa sul mercato e la vendita al dettaglio della droga. I due sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti e trasferiti presso la Casa circondariale di Ragusa. La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe fruttato sul mercato illegale al dettaglio circa 20 mila euro.