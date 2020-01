Siracusa, “Ospitalità extralberghiera: opportunità di sviluppo per il territorio”: il seminario a Confindustria

Si intitola “Ospitalità extralberghiera: opportunità di sviluppo per il territorio” il seminario che si terrà martedì 28 gennaio alle ore 10.00 nella sede di Confindustria, in viale Scala Greca 282. Presenti: Renato Messineo per Confindustria Siracusa, il sindaco Francesco Italia, di Andrea Corso e Giovanni Dimauro, rispettivamente presidente e direttore di ITS Fondazione Archimede, Giovanni Parisi del Comune di Siracusa – Ufficio Commercio, Giovanni Grasso della Fondazione di Comunità Val di Noto, Edoardo Faraci di Wonderful Italy e Roberto Fai, esperto di politiche sul Turismo.

L’ingresso è aperto al pubblico.