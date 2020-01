Leonardo Fasan è il nuovo portiere della Sicula Leonzio

Entra nella Sicula Leonzio, a titolo definitivo, il portiere Leonardo Fasan, nato a San Vito al Tagliamento il 4 gennaio 1994.

Prima dell’approdo in bianconero, l’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese ha militato nel campionato scozzese. La sua esperienza parte dal Celtic Glasgow nel 2010 dove sarà terzo portiere della prima squadra, prima dell’arrivo in prestito al Port Vale in Ligue One nella stagione 2016/17. Nel 2017/18 difende i pali del Bury, prima di trasferirsi a gennaio al Kilmarnock in Premiership. Nella scorsa stagione Fasan ha vestito la maglia del Falkirk in Championship.

Il portiere è regolarmente disponibile per la gara di lunedì