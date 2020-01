Siracusa, Salvatore Scalora assolto da ogni accusa perché "il fatto non sussiste"

Assolto perché il fatto non sussiste dopo un anno e mezzo: si tratta di Salvatore Scalora, 47 anni, che il 28 maggio del 2018 era stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver accoltellato un 50enne in Ortigia. La vittima, ferita agli arti e al capo, era arrivata al Pronto soccorso dove gli avevano diagnosticato 10 giorni di prognosi.

Il 22 gennaio scorso, al tribunale di Siracusa, è stata emessa la sentenza di assoluzione da ogni capo d'accusa, dal tentato omicidio alla minaccia aggravata e per finire alle richieste estorsive.

Scalora è stato assistito dall’avvocato Dario Tota e dai consulenti tecnici di parte Andrea Bosco (medico legale) e Massimo Magnano (consulente informatico).