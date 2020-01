Siracusa, il deputato Filippo Scerra vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera

Il deputato siracusano Filippo Scerra, vice presidente del gruppo parlamentare M5S alla Camera. Scerra entra così a far parte del nuovo Comitato Direttivo dei 5Stelle, che avrà il compito di gestire il lavoro in aula e nelle commissioni parlamentari degli oltre 200 deputati eletti in occasione delle ultime elezioni politiche. Scerra si occuperà del coordinamento dell’area internazionale che comprende le commissioni Esteri, Difesa, Politiche Ue e Agricoltura.

"Quella che stiamo vivendo è una fase di grande cambiamento in seno al Movimento. In uno scenario mondiale così delicato e complesso, essere referente dell’Area internazionale rappresenta una grande responsabilità che intendo affrontare con dedizione, condivisione, vision e dialogo costante con cittadini, colleghi, i membri del Governo e dei partiti di maggioranza".