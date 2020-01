Nel Siracusano, Assostampa e Prefettura nelle scuole contro la violenza passata e presente

Tenere viva la memoria sui fatti dell'olocausto, sulle vittime di mafia, ma anche di violenza e bullismo. Questi gli obiettivi del progetto promosso da Prefettura, Ufficio scolastico provinciale e Consulta provinciale degli studenti in collaborazione con Assostampa Siracusa.

I primi appuntamenti si terranno negli Istituti scolastici "Matteo Raeli" di Noto e "Megara" di Augusta.

In entrambe le scuole, protagonisti saranno gli studenti che presenteranno i lavori svolti in ricordo delle vittime dell'olocausto e consegneranno le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai familiari dei Signori Corrado Figura e Saverio Giovanni Di Carlo, deportati in Germania durante la seconda Guerra Mondiale.