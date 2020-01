Portopalo di Capo Passero, avrebbe provocato un grosso incendio: denunciato

Sarebbe il responsabile dell'incendio che, lo scorso 17 gennaio, ha provocato la densa nube di fumo che ha invaso il centro abitato.

Per tale motivo i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino che, secondo le indagini, avrebbe cercato di bruciare alcune sterpaglie dopo che aveva effettuato la pulizia di un terreno, per poi non riuscire a contenere le dimensioni delle fiamme.