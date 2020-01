Siracusa, controllo del territorio: sanzioni per oltre 4mila euro, denunciati in sette

Garantire maggiore sicurezza in strada. Con quest'obiettivo, i Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli alla circolazione stradale in particolare in Ortigia e Fontane Bianche.

Controllati in tutto 65 veicoli e 94 persone, sanzioni per circa 4.826 euro. Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione degli stessi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Sei i soggetti segnalati alla Autorità Amministrativa competente quali assuntori perchè trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente (cocaina e marijuana)

Infine, denunciati sette soggetti e in particolare quattro giovani di origine rumena, tutti con precedenti di polizia e disoccupati, in quanto trovati in possesso di strumenti atti allo scasso senza giustificato motivo; un quarantasettenne siracusano e un venticinquenne di origine nigeriana, entrambi disoccupati e con precedenti di polizia, in quanto responsabili dell’aver violato l’obbligo di dimora; un minorenne di origine nigeriana responsabile del reato di ricettazione di una bicicletta.