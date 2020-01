Siracusa, Giornata della Memoria: domenica incontro al Tempio di Apollo

"Insieme per non dimenticare" è il titolo dell’iniziativa organizzata per domenica 26 gennaio, a partire dalle ore 11,00 al Largo XXV Luglio, davanti il Tempio d’Apollo, dalle associazioni: Arci Siracusa, Arcigay Siracusa, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in Memoria di Stefano Biondo, Stonewall GLBT, Zuimama Arciragazzi in collaborazione con: AIPD, Amnesty International Gruppo Italia 85, Carovana Clown, Centro Antiviolenza Ipazia, Cobas Scuola, CGIL Siracusa, Comitato Attivisti Siracusani, Giosef Siracusa, Libera (Presidio Mario Francese), Noi cuori e colori, Rete Empowerment Attiva, Unione Degli Studenti..., in vista della Giornata della Memoria.

“L’evento, - dichiarano gli organizzatori - sarà l’occasione per confrontarsi e riflettere sull'orrore nazifascista della Shoah, lo sterminio di 15 milioni di persone, ebrei, sinti e rom, slavi, comunisti ed oppositori politici, omosessuali, portatori di handicap fisici e mentali. La memoria dell'orrore è necessaria perché il ricordo, quando scompariranno gli ultimi testimoni diretti, faccia sì che questa aberrazione della storia non si ripeta più"