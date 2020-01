Siracusa, CasaPound raccoglie beni di prima necessità per le famiglia italiane in difficoltà

Solidarietà per le famiglie italiane che versano in condizioni economiche svantaggiate. Così CasaPound ha avviato una raccolta di pasta, farina, zucchero, sale, olio, acqua, latte omogeneizzati, alimenti in scatola e vestiti nuovi o usati in buone condizioni da dare in beneficenza.

"E’ un piccolo gesto che per noi ha una grande importanza" - dichiara Fabio Camilli, responsabile cittadino di CasaPound Italia - vogliamo dire a queste famiglie che, se il nostro sistema di welfare pubblico è completamente sordo alle loro esigenze, noi di CasaPound ci siamo e intendiamo rimanere al loro fianco”.