Eurialo Siracusa in trasferta a Catania contro la Cyclopis

E' in programma per domani sera a Catania l'incontro tra Eurialo Siracusa e Cyclopis. La formazione aretusea vuole allungare la striscia utile e restare in testa alla classifica. La gara, valida per la nona giornata di serie D di pallavolo femminile, non si presenta comunque agevole per la capolista aretusea, che affronterà la quarta forza del torneo.

“Sappiamo che affronteremo una squadra valida, che ci darà filo da torcere, anche se non conosciamo le peculiarità tecniche delle avversarie – dice coach Francesco Italia – Noi però guardiamo solo in casa nostra, conosciamo le nostre potenzialità e sappiamo che anche da questa partita, se giochiamo come sappiamo, possiamo ottenere il massimo. Durante le festività abbiamo intensificato gli allenamenti ed i risultati si sono visti nelle prime due gare del nuovo anno, vinte nettamente contro avversari forti e di tutto rispetto. Intendiamo continuare su questa strada e – aggiunge - siamo pronti per la gara di domani che chiude un trittico difficile, avendo affrontato in sequenza tre delle prime 4 in classifica”.

L’Eurialo è tornata da qualche settimana ad esprimersi sui suoi livelli grazie anche al recupero di giocatrici importanti che, per infortunio o indisponibilità, avevano saltato qualche partita. Anche domani aretusee al completo: l’unico dubbio riguarda Mary Mangano, che ha ripreso ad allenarsi in settimana dopo un infortunio alla caviglia.

“E’ ancora lontana dalla migliore condizione fisica – sottolinea Italia – ma sta recuperando. Non so se per domani ce la farà, ma contiamo di averla per la prossima gara interna del primo febbraio contro il Volley Academy Catania”