Siracusa, grandi manovre di diserbo a Tremilia e in zona Fanusa

Al lavoro, da questa mattina presto, i dipendenti della Tekra, ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Una grande operazione di diserbo è stata effettuata a Tremilia (strade comunali, non provinciali), in zona Fanusa ed in via Cristoforo colombo.

A darne notizia l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri