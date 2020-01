Siracusa, aggressione nei bagni di un locale di via Cairoli: 25enne finisce in ospedale con il setto nasale fratturato

Aggredito da un gruppo di giovani nei bagni di un locale di via Cairoli nella zona Umbertina a ridosso di Ortigia, solo per aver difeso un'amica.

E' accaduto questa notte: la vittima è un 25enne, che questa notte, è finito al Pronto soccorso. I medici gli hanno diagnosticato la frattura del setto nasale a causa del colpi ricevuti al volto: ne avrà per 30 giorni.

Avviate le indagini della Polizia di Stato per identificare gli autori dell'aggressione.