Augusta, quinto giorno di lavori al pozzo dei Giardini pubblici

Proseguono i lavori al Pozzo dei Giardini Pubblici di Augusta per risolvere la crisi idrica che da tempo attanaglia i residenti del centro storico.

Oggi è il quinto giorno degli interventi che dovrebbero concludersi per la fine del mese. Da mercoledì è iniziato il montaggio della camicia del pozzo.

Da ieri è stato incrementato il servizio di autobotti, che da una sono passate a due, visto che si registrano ancora difficoltà di approvvigionamento con l'acquedotto comunale e che è stato rilevato un aumento di richieste di rifornimento.

Questo, nelle intenzioni dell'amministrazione, permetterà di ridurre i tempi di attesa per l'evasione delle richieste.