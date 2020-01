Siracusa, ripartono all'Umberto I i laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico

I laboratori di bellezza per le donne in trattamento oncologico è stato avviato, anche quest'anno all'Umberto I di Siracusa, promosso da La forza e il sorriso Onlus.

Si tratta di un laboratorio gratuito che non interferisce con le cure mediche.

Il progetto, già realizzato in una prima edizione nel 2013, è stato presentato stamane nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato la presidente de La forza e il sorriso Anna Segatti, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il direttore medico del presidio ospedaliero Umberto I Giuseppe D’Aquila e il direttore del reparto di Oncologia Medica Paolo Tralongo, la psicologa Ausilia Elia e la beauty coach Palmina Fontana, che si occuperanno dei laboratori, e alcune donne che hanno aderito alla iniziativa.

"Ogni struttura in cui riusciamo a portare il nostro progetto – ha commentato Anna Segatti, Presidente de La forza e il sorriso – rappresenta un’opportunità in più per tutte le donne che affrontano il cancro in Italia di partecipare ai nostri laboratori di bellezza gratuiti. Per questo sono molto felice di essere qui per avviare una nuova stagione di laboratori a Siracusa. L’Ospedale Umberto I costituisce uno dei tre poli in cui siamo presenti in Sicilia, che speriamo possano diventare sempre più numerosi".