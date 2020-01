Ai ballerini siracusani Alis e Daga il World BBoy Classic - Italy Qualifier 2020

I ballerini siracusani di break dance, Alessio Bianca e Daniele Vergos si sono aggiudicati il World BBoy Classic - Italy Qualifier 2020.

Al Latte+ Live di Brescia si sono date battaglia più di 130 coppie di ballerini provenienti da ogni parte d'Europa a colpi di footwork, freeze e moves grazie alle musiche e ai beat dell'internazionale Dj UraGun.

I siracusani Alis e Daga (questi i loro nick name), alla fine, hanno avuto la meglio sulla forte crew belga, i "Style Invaders".

La vittoria consentirà alla coppia Alis-Daga di far parte delle 20 crew selezionate che si daranno battaglia per la finale mondiale del World bboy Classic che si terrà come di consueto a settembre ad Eindhoven.

Intanto a Siracusa, grazie al lavoro svolto da Alis e Daga, sta crescendo una vera e propria generazione di giovani talenti che hanno già conquistato importanti titoli nazionali e si accingono ad affrontare importanti esperienze internazionali.

Tra 1 settimana al Palapaternesi di Perugia avranno luogo i Campionati Assoluti di Break Dance valevoli per le qualificazioni alle olimpiadi giovanili 2022 che si terranno a Dakar, in Senegal e proprio due dei loro allievi parteciperanno all'evento.