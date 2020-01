Avola, Programma "Sport di Tutti": iscrizioni aperte

Aperte le iscrizioni per l’adesione al Programma "Sport di Tutti", che darà la possibilità a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni di svolgere gratuitamente un’attività sportiva fino a fine giugno 2020. Il Comune di Avola ha aderito con l’accreditamento di ben 7 società sportive: “Attività motoria Sicilia” , “Calcio Sicilia”, “Pallamano Avola”, “Avola Basket”, “Asd Atletica Avola”, “Virtus Avola” e “Palombella running”.

Per iscriversi basta andare sul sito www.sportditutti.it accedendo a portalearea.sportditutti.it, oppure presentando il modulo cartaceo scaricabile dal sito, da consegnare direttamente alla società sportiva più vicina partecipante al progetto entro il 31 gennaio.

"L’obiettivo di questo progetto e del Comune di Avola - dice il sindaco Luca Cannata - è quello di garantire il diritto allo sport per ragazzi e famiglie in condizioni di svantaggio economico, assicurando almeno 2 ore a settimana di attività per 20 settimane".