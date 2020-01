Portopalo, uomo cade dal tetto: non sarebbe in pericolo di vita

Sarebbe caduto dal tetto di casa sua, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in garage. Il fatto è accaduto poco dopo le 13 a Portopalo di Capo Passero.

L'uomo, circa 60 anni, è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Al momento i medici lo stanno visitando, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri della stazione di Noto.