Quattro anni senza Giulio Regeni, una fiaccolata per la verità a Siracusa

Sono passati quattro anni dalla morte del giovane Giulio Regeni, ed ancora la verità sul caso è molto lontana. In ricordo di Giulio, sabato 25 gennaio, alle 19.41 del 25 gennaio, in oltre 100 piazze italiane migliaia di luci saranno accese per ricordare il momento esatto dell'ultimo sms inviato dall'Egitto da Giulio Regeni prima di essere sequestrato, sottoposto poi a feroci torture e assassinato.

Anche Siracusa, grazie ad un'iniziativa di Amnesty, partecipa all'iniziativa. Appuntamento sabato alle ore 19 in Largo XXV Luglio, di fronte al Tempio d'Apollo per un sit-in che avrà il suo culmine alle 19.41 con l'accensione delle fiaccole per illuminare la richiesta di verità per Giulio Regeni.