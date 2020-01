Siracusa, riqualificazione via Mozia: aggiudicati i lavori

Manto stradale, realizzazione del collettore smaltimento acque bianche ed installazione della segnaletica stradale. Questi lavori che saranno svolti in via Mozia, a Siracusa. Ad aggiudicarsi l'appalto la ditta Kaya Scavi Srl che eseguirà gli interventi per un totale di 140 mila euro circa.

L'arteria è stata protagonista, di recente, di un incontro con il primo cittadino, il quale aveva dato la notizia ai residente della imminente riqualificazione