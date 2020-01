Siracusa, Vinicullo: "Spostare elezioni per il Presidente della ex Provincia di almeno 90 giorni"

Spostare le elezioni per il Presidente della ex Provincia di Siracusa, già fissate per il 19 aprile, di almeno 90 giorni. A chiederlo è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"il Governo regionale - dichiara - non ha tenuto presente il caso emblematico della sua inefficienza relativo alla provincia di Siracusa, dove oltre 200 mila persone, cioè più della metà dei suoi abitanti, non può partecipare al voto perché o i Consigli Comunali sono sciolti o i Consigli Comunali sono in attesa di sentenza del giudice o i Consigli Comunali devono andarsi a rieleggere".

"Il primo caso è quello della città di Siracusa, - continua - che l’8 aprile attende la decisione del CGA e che, a secondo di quale sarà, potrebbe consentire ai Consiglieri Comunali di votare, così come a giorni dovrebbe essere fissato il ricorso al TAR dei Consiglieri Comunali che contestano lo scioglimento dell’Assise cittadina.

E Siracusa vale oltre 120 mila abitanti. - e poi conclude - Sono senza Consiglieri Comunali Pachino e Floridia, che valgono quasi 50 mila abitanti, ed è in fase di elezione il nuovo Consiglio Comunale di Augusta, che vale 35 mila abitanti.