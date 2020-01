Siracusa, Lionti su nuovo capo della Digos: "Un'altra donna al vertice"

"Dopo il nuovo prefetto e il questore, un'altra donna al vertice di un ufficio strategico per la sicurezza del territorio: salutiamo con soddisfazione la nomina di Maria Antonietta Malandrino a capo della Digos, a cui auguriamo un proficuo lavoro".

A dirlo è Luisella Lionti, commissario straordinario della Uil territoriale Siracusa-Ragusa-Gela per un'azione volta sempre più ad una importante collaborazione fra mondo sindacale e forze dell'ordine: "Una sinergia necessaria – aggiunge Lionti – perché lavorare parallelamente e a braccetto con le istituzioni e le forze dell'ordine rappresenterà uno strumento ancora più forte per fronteggiare le numerose vertenze e le questioni sulla legalità e la sicurezza per le quali si spende quotidianamente l'organizzazione sindacale. Certi dunque di una proficua collaborazione, non possiamo che augurare un buon lavoro al nuovo capo della Digos di Siracusa".