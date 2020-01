Rosolini, maxi controllo del territorio: al setaccio circa 70 veicoli e 100 persone, notificate 17 contravvenzioni

Capillari controlli su strada, durante lo scorso fine settimana, sono stati effettuati dai Carabinieri di Noto sul territorio di Rosolini.

Passati al setaccio circa 70 veicoli e 100 persone, con tanto di perquisizione personale e domiciliare. In totale sono state elevate 17 contravvenzioni per omessa revisione del veicolo, guida senza patente perché mai conseguita o scaduta di validità, guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza e mancata copertura assicurativa del veicolo.

Durante le attività i Carabinieri hanno inoltre denunciato un uomo per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Secondo quanto comunicato dai militari, l'uomo avrebbe divelto il contatore installato dalla società fornitrice del servizio elettrico, allacciando l’impianto elettrico della propria abitazione direttamente alla rete pubblica.

E' stato arrestato, infine, Antonio Amico, rosolinese, il quale dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di carcere per reati commessi tra il 2000 ed il 2008.