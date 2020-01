Siracusa, ancora polemiche sul Bosco delle Troiane: l'Associazione Centro sportivo Epipoli rivendica l'area "Si ripristini la legalità"

Ripristinare la legalità nell'area dove nasce il Bosco delle Troiane. A chiederlo è l'Associazione "Centro sportivo Epipoli" in un documento protocollato e consegnato al Comune di Siracusa nei giorni scorsi.

Il Bosco delle Troiane, inaugurato il 15 dicembre, nell'area tra viale Scala Greca e il tribunale, dove sono già stati messi a dimora alcune piantine di leccio.

L'Associazione rivendica quell'area che, già nel 2012, gli era stata concessa e sulla quale l'intenzione era quella di realizzare campetti sportivi.

"Occupazione abusiva di terreno già concesso all’associazione Centro Sportivo Epipoli", questo il capo di accusa mosso dall'associazione all'amministrazione.

"L’amministrazione è al lavoro - aveva già annunciato l'assessore alle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici Giusy Genovesi - per trovare la soluzione migliore a questa anomalia amministrativa, che comunque non coinvolge la totalità del bosco delle troiane, e allo stesso tempo garantire eventuali diritti dei privati". E poi in particolare sull'area, Genovesi aveva già spiegato che "l'area è senza ombra di dubbio un'area comunale e il progetto di forestazione urbana con la piantumazione di nuovi alberi non è in discussione".