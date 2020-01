Siracusa, San Francesco di Sales (patrono dei giornalisti): venerdì le celebrazioni

Anche quest'anno, a Siracusa, sarà celebrata, la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, con la presenza in Sicilia della presidente nazionale dell’Ucsi Vania De Luca, venerdì 24 gennaio

A Siracusa, alle 15, nel Santuario della Madonna delle Lacrime, alla presenza dell’Arcivescovo di Siracusa S.E. Mons Salvatore Pappalardo si svolgerà la cerimonia dell’Affidamento dei giornalisti Cattolici di Sicilia alla Madonnina delle Lacrime. Seguirà dalle 15, 15 alle 18, nel salone “Baranzini” del Santuario Madonna delle Lacrime, un corso per la formazione dei giornalisti sul tema: “Verità e responsabilità. Una questione deontologica per i giornalisti italiani”. Relatori: Domenico Interdonato, giornalista, presidente Ucsi Sicilia, S.E. Mons. Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Siracusa, S.E. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagiore, Delegato Episcopale della C.E.SI. per le Comunicazioni sociali, Vania De Luca, giornalista vaticanista, presidente Nazionale Ucsi, don Paolo Buttiglieri, giornalista, Consulente Ecclesiastico Ucsi Sicilia. Modera Salvatore Di Salvo, componente della Giunta Nazionale Ucsi e presidente provinciale Ucsi Siracusa. L’evento è accreditato per la formazione permanente dei giornalisti , sulla piattaforma Sigef.