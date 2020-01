Siracusa, l'Istituto Einaudi punta su rifiuti, riciclo, sostenibilità e rispetto dell'ambiente

Rifiuti, riciclo, sostenibilità e rispetto dell'ambiente. Questi i temi al centro di una serie di iniziative dell'Istituto “L. Einaudi” di Siracusa, che saranno presentate lunedì

27 gennaio, dalle ore 11,00 alle ore 13.00, presso l’auditorium in via Canonico Nunzio Agnello, con la partecipazione dei responsabili delle società partner e dei rappresentanti delle istituzioni.che con i recenti orientamenti ministeriali, stimolare nelle giovani generazioni la consapevolezza di essere parte di una comunità locale e globale di tipo ambientale.

Le azioni del progetto prevedono diverse attività (alcune delle quali già eseguite altre in fase di esecuzione) di cui nove sono le più importanti: attivazione compostiera statica di comunità in collaborazione con TEKRA s.r.l.; raccolta differenziata nelle aule e nelle aree comuni dell’Istituto in collaborazione con Centro Servizi Volontariato Etneo (CSVE); “Einaudi plastic free” ed erogatore ad Osmosi Inversa in collaborazione con Eco-green Team s.r.l. e Tekra s.r.l.; installazione Impianto fotovoltaico in collaborazione con la Consorzio Libero di Siracusa; creazione degli orti scolastici in collaborazione con SIAM S.p.A.; realizzazione di un bosco a cura dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai Italiani), della forestale, dell’associazione Nazionale Forestali Italiani e dell’Assessorato all’Agricoltura; attività di volontariato ASL ambientale – Sei ore per l’Einaudi; laboratori di riciclo e riuso; organizzazione di eventi, incontri, giornate dedicate, campagne informative