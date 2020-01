Siracusa, impianto sportivo via Lazio: obiettivo riqualificazione sempre più vicino

E' stato dato il via, dagli uffici comunali di Siracusa, per l'avvio dei lavori di adeguamento per l'ottenimento dell'agibilità e dell'omologazione dell'impianto polivalente "Centro di aggregazione giovanile di via Lazio", cioè l'impianto sportivo.

Il progetto rientra in una vecchia politica avviata dell'ex amministrazione comunale Garozzo che ha permesso di riqualificare altre sedi sportive, tramite l'attivazione di un mutuo con l'Istituto credito sportivo. In questo caso, l'importo complessivo del progetto è di 500mila euro e prevede, tra gli interventi, anche la modifica spogliatoi con inserimento di infermeria e la modifica impianto fognario.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo.