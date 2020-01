Siracusa, pubblicato il bando per il ripristino impianto solar cooling al distaccamento aeronautico

E' stato pubblicato, sul sito del Comune di Siracusa, il bando di gara per i lavori di ripristino funzionalità impianto solar cooling presso il distaccamento aeronautico.

La base d'asta è 114.452,96 (distinto in 90.989,04 per lavori e 23.463,92 per servizi) di cui 4.328,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'aggiudicazione dell'appalto è sulla base della minor offerta. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerfa