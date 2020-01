Floridia, incontro sulla legalità al Liceo “Leonardo da Vinci”

Si è svolto questa mattina uno dei due incontri tenuti dai componenti dell’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa programmati al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia. Il prossimo appuntamento, con i ragazzi dell’Istituto Superiore di Floridia, è fissato per giovedì prossimo. Anche questi due appuntamenti rientrano nell’ambito del progetto che la Questura di Siracusa ha organizzato insieme all’Ufficio Scolastico Provinciale. Durante l’incontro, avvenuto alla presenza degli studenti delle quinte classi del liceo, i Poliziotti hanno parlato, come nelle altre occasioni, di legalità e rispetto delle regole, comunicazione social e contrasto alle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Numerose le domande che gli studenti hanno posto ai rappresentanti della Questura.