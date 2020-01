Prevenzione sanitaria, esami diagnostici gratuiti per i cittadini di Priolo Gargallo

E' stata rinnovata, per l'ottavo anno consecutivo, la Convenzione per la prevenzione oncologica a favore dei cittadini di Priolo Gargallo.

Sarà quindi possibile, anche per quest’anno, per i cittadini di Priolo Gargallo effettuare gratuitamente negli ambulatori ubicati nel Centro Diurno Anziani di via Mostringiano esami ginecologici, ecografie dell’addome ed esami dermatologici quale strumento di prevenzione sanitaria.

A firmare l'accordo, questa mattina, il direttore generale dell’ASP di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il vicedirettore generale Risorse Umane e Relazioni Esterne di ISAB S.r.l. Claudio Geraci e il sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni.