Siracusa, Bosco delle Troiane: l'assessore Genovesi "Sorge su un'area comunale"

Nessuna abuso nell'area in cui sorge il Bosco delle Troiane. A mettere il punto su una polemica sollevata dall'associazione “Centro Sportivo Epipoli” che ha avanzato diritti sull’area, è l'assessore alle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici Giusy Genovesi.

"L'area - scrive in una nota - è senza ombra di dubbio un'area comunale e il progetto di forestazione urbana con la piantumazione di nuovi alberi non è in discussione. Per fare un po’ di chiarezza - prosegue l'assessore - occorre precisare che il Bosco delle Troiane occupa una superficie di sette ettari, mentre la presunta concessione al privato ne riguarderebbe solamente uno. La piantumazione in quell’area ha inoltre ottenuto la piena fattibilità da parte degli uffici comunali competenti che non hanno sollevato alcuna anomalia. Invece - prosegue - scopriamo che nel 2012, l’allora amministrazione Visentin, decise di concedere ad un privato, quel terreno per la realizzazione di un impianto sportivo, eludendo in toto la destinazione urbanistica a parco pubblico. L’amministrazione è al lavoro - conclude - per trovare la soluzione migliore a questa anomalia amministrativa, che comunque non coinvolge la totalità del bosco delle troiane, e allo stesso tempo garantire eventuali diritti dei privati. Nei prossimi giorni saremo in grado di fornire informazioni più dettagliate, attribuire responsabilità certe e concludere, una volta per tutte, questa vicenda surreale che si trascina da più di dieci anni”.