Sortino, vendeva cocaina al banchetto di caldarroste: arrestato presunto pusher

Avrebbe tentato la fuga, gettando per terra un involucro, alla vista dei Carabinieri. Da qui sono scattate le indagini dei militari, ad Augusta, nella piazza antistante la Villa Comunale.

A tentare la fuga Luigi Fontana, 51enne, venditore ambulante di caldarroste. Quest'ultimo, secondo quanto riferito dai Carabinieri, avrebbe tentato una corsa verso una panineria, gestita dalla consorte, tentando di disfarsi di qualcosa che poi, in un secondo momento, si è scoperto essere un quantitativo di droga.

L'involucro, lanciato da un terrazzo, sarebbe accidentalmente finito tra le mani dei militari che si trovavano nel piazzale.

Per tale motivo è stato arrestato, in flagranza di reato, Fontana. All'interno dell'involucro sono stati rinvenuti 26 grammi di cocaina suddivisa in 50 dosi.

L'uomo inoltre era in possesso di 2.900, cifra interamente sequestrata perchè ritenuta frutto di attività di spaccio.

Inoltre, i Carabinieri hanno rinvenuto sulla persona del 18enne B.S 13 grammi di marijuana, suddivisa in 3 involucri, e lo hanno denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente.