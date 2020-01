Avola, Nuccio Inturri e Pino Caldarella aderiscono a Italia Viva

Aderiscono a Italia Viva il consigliere comunale Nuccio Inturri e l'ex candidato sindaco Pino Caldarella.

“Pur essendo pienamente consapevoli del pesante clima politico che si respira in città – proseguono i due esponenti politici cittadini – abbiamo scelto di affrontare questo nuovo percorso per riportare al centro del dibattito il territorio e le sue esigenze, nell’ottica di lavorare non contro qualcuno, ma nell’esclusivo interesse comune”.