Aggressione medico di Augusta, la solidarietà dell'Associazione Italiana Donne Medico

Solidarietà è stata espressa da AIDM (Associazione Italiana Donne Medico) al medico di Augusta vittima di aggressione da parte del paziente.

L'associazione chiede interventi di miglioramento organizzativo strutturale e di organico, corsi di formazione in comunicazione che consentano di ricostruire il ruolo del medico.

"Noi medici non possiamo essere lasciati soli perché rappresentiamo la linfa vitale del Sistema Sanitario. - si legge in una nota - Medico e paziente sono due facce della stessa medaglia."