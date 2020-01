Nell'Agrigentino, lite con accoltellamento: arrestato 46enne

I Carabinieri di Ribera, in provincia di Agrigento, hanno arrestato un 46enne già noto alle forze dell’ordine, in seguito ad una lite familiare scaturita per futili motivi nel corso della quale un 39enne è rimasto ferito. I militari sono intervenuti in via Terranova, e si sono trovati davanti una scena al limite dell’immaginabile: due uomini, fra loro parenti, a causa di ruggini familiari erano venuti alle mani ed uno dei due aveva estratto un coltello dalla lama seghettata e un taglierino più piccolo; la lite stava per finire in tragedia, quando i carabinieri sono abilmente riusciti a bloccare l’aggressore e a disarmarlo. Infatti l’uomo, poco prima, aveva già dato un primo fendente di coltello al braccio del rivale.