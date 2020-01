Siracusa, furto, appropriazione indebita e lesioni personali: arrestato un uomo

E' stato arrestato, dalla Polizia di Stato di Siracusa, Sebastiano Garofalo, siracusano di 41 anni, in esecuzione ad un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania.

L’uomo deve espiare la pena di 3 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di furto, appropriazione indebita e lesioni personali.